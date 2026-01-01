Готовим новый проект
Мы скоро вернёмся — в новом формате
Сайт v-center.online прекратил работу. Сейчас мы работаем над новым проектом и готовим его к запуску. Спасибо, что были с нами — будем рады видеть вас снова.
Пока новый сайт готовится к запуску, мы остаёмся на связи.
По вопросам, обращениям и поддержке пишите нам в Telegram или SimpleX.
По вопросам, обращениям и поддержке пишите нам в Telegram или SimpleX.
Наши контакты
Благодарим за доверие и терпение. До скорой встречи на обновлённом V-Center!